Motivational Stories: बाधाओं को मात देते हुए बधिर विद्यार्थियों ने खेलों में एक बार फिर रचा इतिहास, 17 ने जीता स्वर्ण पदक

Student Achievement: जिले के बाद अब संभाग स्तर पर विद्यालय ने बजाया डंका, खेलकूद प्रभारी भारद्वाज के संघर्ष और समर्पण से मिली बधिर विद्यार्थियों को जीत

2 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 10, 2025

Deaf Students: जयपुर। राजकीय सेठ आनंदीलाल पोददार बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के बधिर विद्यार्थियों ने खेलों में अपनी प्रतिभा और हौसले का परिचय देते हुए संभाग स्तर पर विशेष उपलब्धि हासिल की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित विशेष योग्यजन खेलकूद संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 22 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 17 ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तर में अपनी जगह सुनिश्चित की।

विद्यालय के खेलकूद प्रभारी संजय भारद्वाज ने बताया कि बधिर बच्चों की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयां किसी भी सच्चे प्रयास को रोक नहीं सकतीं, और इच्छाशक्ति हर बाधा को पार कर सकती है।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर द्वितीय, जयपुर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बधिर विद्यार्थियों ने खेलों में अपनी दक्षता का परिचय दिया। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और लगन से इस स्तर पर पहुंचकर सभी का दिल जीत लिया।

प्रतियोगिता में 17 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक और 4 विद्यार्थियों ने रजत पदक प्राप्त किया। इस तरह विद्यालय ने संभाग स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई। इस अवसर पर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर प्रथम दीपेंद्र माथुर, अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय पल्लवी शर्मा और अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जिला जयपुर पवन जीनवाल उपस्थित रहे।

विद्यालय के प्रधानाचार्य भारत जोशी ने खेलकूद प्रभारी संजय भारद्वाज और सभी बधिर विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की और उन्हें भविष्य में और उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।



