Motivational Stories: बाधाओं को मात देते हुए बधिर विद्यार्थियों ने खेलों में एक बार फिर रचा इतिहास, 17 ने जीता स्वर्ण पदक

विद्यालय के खेलकूद प्रभारी संजय भारद्वाज ने बताया कि बधिर बच्चों की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयां किसी भी सच्चे प्रयास को रोक नहीं सकतीं, और इच्छाशक्ति हर बाधा को पार कर सकती है।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर द्वितीय, जयपुर द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बधिर विद्यार्थियों ने खेलों में अपनी दक्षता का परिचय दिया। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और लगन से इस स्तर पर पहुंचकर सभी का दिल जीत लिया।