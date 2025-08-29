सांसद खेल महोत्सव का आगाज, SMS स्टेडियम में सांसद मंजू शर्मा ने दिखाई रैली को हरी झंडी

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव का आगाज हुआ। सांसद मंजू शर्मा ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों की रैली को हरी झंडी दिखाकर और हॉकी का मैच शुरु करवाकर महोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। इसके साथ ही सांसद खेल महोत्सव की वेबसाइट पर खिलाड़ियों का अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'फिट इंडिया, हिट इंडिया' को सार्थक करने के लिए ' खेलो इंडिया' की थीम पर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ नेतृत्व, टीम भावना और अनुशासन जैसे गुणों को भी विकसित करते हैं। खेल महोत्सव में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक के सभी लोगों को जोड़ा जाएगा।
तीरंदाजी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, सितोलिया, वालीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल, कुश्ती, दौड़, योग, खो-खो , कबड्डी, रस्साकसी, मलखंभ, योग, निम्बू और चम्मच दौड़ जैसे कई अन्य खेलों को भी शामिल किया गया है।