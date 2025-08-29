सांसद खेल महोत्सव का आगाज, SMS स्टेडियम में सांसद मंजू शर्मा ने दिखाई रैली को हरी झंडी

सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'फिट इंडिया, हिट इंडिया' को सार्थक करने के लिए ' खेलो इंडिया' की थीम पर सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ नेतृत्व, टीम भावना और अनुशासन जैसे गुणों को भी विकसित करते हैं। खेल महोत्सव में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक के सभी लोगों को जोड़ा जाएगा।