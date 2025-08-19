Jaipur Murder: पत्नी ने कटवा दी पति की गर्दन फिर मौत के बाद दोस्त के साथ देखती रही वेबसीरीज और CID, ये चौंकाने वाला कारण आया सामने

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि आरोपी कई महीनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। मौत के बाद भी दोस्त के साथ मिलकर पुलिस से बचने के लिए क्राइम पर बनी वेब सीरीज और सीआईडी जैसे धारावाहिकों के एपिसोड देखती रहती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक तरीकों से आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों में दुसाद नगर द्वितीय मालपुरा गेट निवासी मृतक की पत्नी संतोष रैगर, उसका दोस्त मूलत: फर्रूखाबाद हाल मालपुरा गेट स्थित शिव कॉलोनी निवासी रिसी श्रीवास्तव और मालपुरा गेट स्थित भोमियाजी का चबूतरा निवासी मोहित शर्मा शामिल हैं। हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में हेड कांस्टेबल हंसराज, कांस्टेबल ओमप्रकाश डोबर व राजेश की अहम भूमिका रही।