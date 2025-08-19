Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Murder: पत्नी ने कटवा दी पति की गर्दन फिर मौत के बाद दोस्त के साथ देखती रही वेबसीरीज और CID, ये चौंकाने वाला कारण आया सामने

E-Rickshaw Driver Murder Case: साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने मोबाइल की नई सिम खरीदी और उसी पर आपस में बातचीत करते रहे ताकि किसी को संदेह न हो।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 19, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Wife Kills Husband With Friend: रिश्तों को तार-तार करने वाली वारदात में मुहाना थाना पुलिस ने ई-रिक्शा चालक मनोज कुमार रैगर की हत्या का पर्दाफाश कर उसकी पत्नी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी संतोष रैगर पति की मारपीट और शक करने की आदत से परेशान थी। इसी कारण उसने अपने दोस्त और उसके साथी के जरिए पति की हत्या की साजिश रची।

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि आरोपी कई महीनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। मौत के बाद भी दोस्त के साथ मिलकर पुलिस से बचने के लिए क्राइम पर बनी वेब सीरीज और सीआईडी जैसे धारावाहिकों के एपिसोड देखती रहती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी और मनोवैज्ञानिक तरीकों से आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों में दुसाद नगर द्वितीय मालपुरा गेट निवासी मृतक की पत्नी संतोष रैगर, उसका दोस्त मूलत: फर्रूखाबाद हाल मालपुरा गेट स्थित शिव कॉलोनी निवासी रिसी श्रीवास्तव और मालपुरा गेट स्थित भोमियाजी का चबूतरा निवासी मोहित शर्मा शामिल हैं। हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में हेड कांस्टेबल हंसराज, कांस्टेबल ओमप्रकाश डोबर व राजेश की अहम भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime News: राजस्थान में नीले ड्रम में मिला पति का शव, हत्याकांड में आया अब नया मोड़; मचा हड़कंप
अलवर
Rajasthan-Blue-Drum-Murder-Mystery-2

नई सिम पर की बातचीत

साजिश को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने मोबाइल की नई सिम खरीदी और उसी पर आपस में बातचीत करते रहे ताकि किसी को संदेह न हो। योजना के अनुसार मनोज का परिचित रिसी उसे पहचानता था इसलिए उसने साथी मोहित को वारदात के लिए साथ लिया। जन्माष्टमी की शाम को मोहित ने मनोज को ई-रिक्शा इस्कॉन मंदिर तक किराए पर ले जाने के लिए तैयार किया। रास्ते में मोहित परिचित को साथ लेने के बहाने मनोज को सुमेर नगर में सुनसान जगह पर ले गया जहां रिसी पहले से मौजूद था। रिसी व मोहित ने मिलकर धारदार हथियार से मनोज की गर्दन काट दी।

खून से सने कपड़े बदल दिए

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हत्या के बाद वे पैदल रीको कांटा की तरफ भागे। वहां खून से सने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लिए और फिर अलग-अलग अपने घर चले गए।

ऐसे मिली मौत की खबर

मृतक मनोज के छोटे भाई अशोक ने बताया कि जन्माष्टमी की शाम करीब 4 बजे मनोज सवारी लेकर गया था। रात 10 बजे तक घर नहीं लौटा तो उन्होंने उसके मोबाइल पर कॉल की। फोन पुलिस ने उठाया और उन्हें सुमेर नगर आने को कहा। वहीं पहुंचने पर भाई की हत्या का पता चला।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में फिर एक ‘मामा’ बना कंस, जन्माष्टमी पर कान्हा बनी 9 साल की बच्ची का संदूक से बरामद हुआ शव
हनुमानगढ़
girl murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Murder: पत्नी ने कटवा दी पति की गर्दन फिर मौत के बाद दोस्त के साथ देखती रही वेबसीरीज और CID, ये चौंकाने वाला कारण आया सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.