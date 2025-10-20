जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित थोक सब्जी मंडी में दीपावली के त्योहार पर स​ब्जियों में महंगाई का तड़का लगा है। थोक मंडी में आज टमाटर, हरी मिर्ची, फूल गोभी, ​भिंडी, करेला, ग्वार फली, टिंडा और ​शिमला मिर्ची महंगे दामों में बिकीं। वहीं दूसरी ओर आलू प्याज मंडी में भी आज आलू में उछाल देखा गया है। आज थोक मंडी में आलू 10 से 16 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम आज बेहद सस्ते रहे। आज थोक मंडी में प्याज 5 से 15 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दामों में भी आज बढ़ोतरी हुई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।