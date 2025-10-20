Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : दीपावली के दिन स​ब्जियां हुई महंगी, टमाटर, हरी मिर्ची, फूल गोभी और ​शिमला मिर्ची के भाव रहे ऊपर

राजधानी जयपुर स्थित थोक सब्जी मंडी में दीपावली के त्योहार पर स​ब्जियों में महंगाई का तड़का लगा है। थोक मंडी में आज टमाटर, हरी मिर्ची, फूल गोभी, ​भिंडी, करेला, ग्वार फली, टिंडा और ​शिमला मिर्ची महंगे दामों में बिकीं।

जयपुर

image

Murari

Oct 20, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में त्योहार पर महंगाई का लगा तड़का

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित थोक सब्जी मंडी में दीपावली के त्योहार पर स​ब्जियों में महंगाई का तड़का लगा है। थोक मंडी में आज टमाटर, हरी मिर्ची, फूल गोभी, ​भिंडी, करेला, ग्वार फली, टिंडा और ​शिमला मिर्ची महंगे दामों में बिकीं। वहीं दूसरी ओर आलू प्याज मंडी में भी आज आलू में उछाल देखा गया है। आज थोक मंडी में आलू 10 से 16 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम आज बेहद सस्ते रहे। आज थोक मंडी में प्याज 5 से 15 रुपए के बीच बिका। लहसुन के दामों में भी आज बढ़ोतरी हुई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच बोले गए। आज मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 28

मिर्ची 35 से 40 रुपए

बारीक मिर्च 52 से 55 रुपए

फूल गोभी 40 से 60 रुपए

पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए

करेला 45 से 55 रुपए

शिमला मिर्च 60 से 70 रुपए

नींबू 30 से 32 रुपए

लोकी 20 से 28 रुपए

भिंडी 35 से 42 रुपए

अदरक 52 से 55 रुपए

ग्वार फली 70 से 75 रुपए

बैंगन 20 से 35 रुपए

कद्दू 14 से 16 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 25 से 32 रुपए

तुरई 20 से 30 रुपए

अरबी 16 से 20 रुपए

टिंडा 35 से 60 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट

------------------------------------------

आलू के दाम चढ़े

आलू 10 से 16 रुपए

प्याज 5 से 15 रुपए

लहसुन 25 से 75 रुपए

-शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

Published on:

20 Oct 2025 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : दीपावली के दिन स​ब्जियां हुई महंगी, टमाटर, हरी मिर्ची, फूल गोभी और ​शिमला मिर्ची के भाव रहे ऊपर

