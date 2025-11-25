- दूसरी ओर मुहाना स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी टमाटर, भिंडी और शिमला मिर्च के भाव ऊपर रहे। टमाटर आज 40 से 50 रुपए के बीच बिका तो भिंडी के दाम आज 60 से 82 रूपए के बीच रहे। वहीं शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज शिमला मिर्च के दाम आज 60 से 65 रुपए के बीच रहे। ग्वार फली के दाम भी आज 90 से 100 रुपए के बीच रहे। आज बारीक हरी मिर्च भी महंगी बिकी। अन्य सब्जियों में आज सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर रहा। नया आलू आज 11 से 14 रुपए के बीच बिका तो पुराना आलू और गिरकर आज 5 से 12 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज में भी गिरावट देखने को मिली। आज प्याज के दाम 5 से 15 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज लहसुन के दाम 20 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 45 से 46 रुपए
टमाटर देसी 40 से 50 रुपए
मटर 65 से 80 रुपए
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 46 से के 48 रुपए
फूल गोभी 18 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 12 से 16 रुपए
करेला 38 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 26 से 28 रुपए
लोकी 17 से 22 रुपए
भिंडी 60 से 82 रुपए
अदरक 52 रुपए 55
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 20 से 32 रुपए
कद्दू 16 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 20 रुपए
तुरई 25 से 30रुपए
टिंडा 25 से 45 रुपए
गाजर 13 से 20 रुपए
मूली 12 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
पुराना आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 11 से 14 रुपए
आलू पुराना 5 से 12 रुपए
प्याज 5 से 15 रुपए
लहसुन 20 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
