Murder in Jaipur: शराब पिलाकर ई-रिक्शा चालक की गला रेतकर हत्या, कर्ज की आड़ में खींची कत्ल की रेखा

Jaipur Crime: सांगानेर सदर थाना पुलिस ने ई-रिक्शा चालक सत्तार की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में सहयोग के आरोप में एक नाबालिग बालक को भी निरुद्ध किया है। जांच में सामने आया कि हत्या की वजह ई-रिक्शा के बकाया भुगतान को लेकर चली आ रही रंजिश थी।
डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इनायत हुसैन (24) गोविंदपुरा, सांगानेर का निवासी है। मृतक सत्तार ने इनायत से सेकेंड हैंड ई-रिक्शा खरीदा था। इसकी कुछ राशि वह पहले चुका चुका था, जबकि कुछ भुगतान बाकी था। इसी बकाया राशि को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी इनायत ने सत्तार को विश्वास में लेकर पहले डिग्गी रोड पर बुलाया, जहां उसे शराब पिलाई। इसके बाद उसे सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास रिंग रोड की ओर एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां आरोपी ने अपने नाबालिग साथी की मदद से धारदार हथियार से सत्तार का गला रेतकर हत्या कर दी।
इस मामले में श्रीराम कॉलोनी, रामसिंहपुरा बास, सांगानेर निवासी अब्दुल अजीज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन सत्तार को इनायत का फोन आया था। शाम करीब चार बजे पुलिस ने सूचना दी कि सत्तार को गंभीर हालत में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
अस्पताल पहुंचने पर उसके गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान पाए गए। बाद में परिजन उसे एसएमएस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
