Murder in Jaipur: शराब पिलाकर ई-रिक्शा चालक की गला रेतकर हत्या, कर्ज की आड़ में खींची कत्ल की रेखा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी इनायत ने सत्तार को विश्वास में लेकर पहले डिग्गी रोड पर बुलाया, जहां उसे शराब पिलाई। इसके बाद उसे सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास रिंग रोड की ओर एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां आरोपी ने अपने नाबालिग साथी की मदद से धारदार हथियार से सत्तार का गला रेतकर हत्या कर दी।