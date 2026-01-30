Petrol Price : राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, गुजरात और यूपी से महंगा, जानें क्या है रेट

Petrol Price : राजस्थान सरकार ने कांग्रेसी विधायक श्रवण कुमार के प्रश्न पर लिखित जवाब दिया है कि वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात से ज्यादा हैं, वहीं मध्यप्रदेश से कम हैं। डीजल की कीमतें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, जबकि गुजरात-मध्यप्रदेश से कम हैं।