जयपुर

Petrol Price : राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, गुजरात और यूपी से महंगा, जानें क्या है रेट

Petrol Price : वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात से ज्यादा हैं, वहीं मध्यप्रदेश से कम हैं। जानें क्या है रेट।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 30, 2026

Rajasthan Petrol prices are more expensive than in Haryana Uttar Pradesh and Gujarat Find out rates

फाइल फोटो पत्रिका

Petrol Price : राजस्थान सरकार ने कांग्रेसी विधायक श्रवण कुमार के प्रश्न पर लिखित जवाब दिया है कि वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात से ज्यादा हैं, वहीं मध्यप्रदेश से कम हैं। डीजल की कीमतें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, जबकि गुजरात-मध्यप्रदेश से कम हैं।

पेट्रोल और डीजल की दरें पड़ोसी राज्यों के बराबर लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। पेट्रोल की दरों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में दस रुपए से ज्यादा का अंतर है।

राज्य में पेट्रोल और डीजल की कितनी दरें

राज्य- पेट्रोल दरें- डीजल दरें
राजस्थान- 104.72 रुपए- 90.21 रुपए
गुजरात- 94.84 रुपए- 90.51 रुपए
हरियाणा- 95.99 रुपए- 88.42 रुपए
मध्यप्रदेश- 106.52 रुपए- 91.89 रुपए
उत्तर प्रदेश- 94.68 रुपए- 87.80 रुपए

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Petrol Price : राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, गुजरात और यूपी से महंगा, जानें क्या है रेट
