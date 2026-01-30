Petrol Price : राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, गुजरात और यूपी से महंगा, जानें क्या है रेट

फाइल फोटो पत्रिका
Petrol Price : राजस्थान सरकार ने कांग्रेसी विधायक श्रवण कुमार के प्रश्न पर लिखित जवाब दिया है कि वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात से ज्यादा हैं, वहीं मध्यप्रदेश से कम हैं। डीजल की कीमतें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, जबकि गुजरात-मध्यप्रदेश से कम हैं।
पेट्रोल और डीजल की दरें पड़ोसी राज्यों के बराबर लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। पेट्रोल की दरों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में दस रुपए से ज्यादा का अंतर है।
राज्य- पेट्रोल दरें- डीजल दरें
राजस्थान- 104.72 रुपए- 90.21 रुपए
गुजरात- 94.84 रुपए- 90.51 रुपए
हरियाणा- 95.99 रुपए- 88.42 रुपए
मध्यप्रदेश- 106.52 रुपए- 91.89 रुपए
उत्तर प्रदेश- 94.68 रुपए- 87.80 रुपए।
