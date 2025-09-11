जयपुर के 2 रेलवे स्टेशन का बदला जाएगा नाम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा; जानें क्या हो सकते हैं नाम?

लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में रेल मंत्री ने कहा कि जयपुर के गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। स्टेशनों के नाम के साथ 'जयपुर' जोड़ा जाएगा, जैसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम 'जयपुर गांधीनगर' और खातीपुरा का 'जयपुर खातीपुरा' होगा। इससे यात्रियों को स्टेशनों की पहचान में आसानी होगी और यह स्पष्ट होगा कि ये स्टेशन राजस्थान के हैं, न कि गुजरात के।