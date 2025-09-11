Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर के 2 रेलवे स्टेशन का बदला जाएगा नाम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा; जानें क्या हो सकते हैं नाम?

रेल मंत्री ने जयपुर के गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाने की घोषणा की है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 11, 2025

ashwini vaishnaw
Photo- Patrika Network

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को जयपुर के एकदिवसीय दौरे पर पहुंचे। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने खातीपुरा स्टेशन पर इंटीग्रेटेड कोच परिसर और रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। उनके साथ जयपुर सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर मौजूद रहीं।

इसके बाद रेल मंत्री जगतपुरा में लघु उद्योग भारती के नवनिर्मित भवन पहुंचे, जहां स्टार्टअप्स और नवाचारों के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे।

लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में रेल मंत्री ने कहा कि जयपुर के गांधीनगर और खातीपुरा रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे। स्टेशनों के नाम के साथ 'जयपुर' जोड़ा जाएगा, जैसे गांधीनगर रेलवे स्टेशन का नाम 'जयपुर गांधीनगर' और खातीपुरा का 'जयपुर खातीपुरा' होगा। इससे यात्रियों को स्टेशनों की पहचान में आसानी होगी और यह स्पष्ट होगा कि ये स्टेशन राजस्थान के हैं, न कि गुजरात के।

रेल मंत्री ने बताया कि जयपुर में एक बड़ी मेंटेनेंस फैसिलिटी विकसित करने की योजना है, जहां 12 से 18 ट्रेनों का एक साथ रखरखाव हो सकेगा। इसमें वंदे भारत जैसी ट्रेनें शामिल होंगी। इससे भविष्य में जयपुर से नई ट्रेनें शुरू करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि लघु उद्योग भारती के सहयोग से 5,000 युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। साथ ही, रेलवे और स्टार्टअप सेक्टर को जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जयपुर में एक इंटीग्रेशन सेंटर स्थापित करेगी, जहां स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और निवेशकों से जुड़ने की सुविधा मिलेगी। यह प्रोजेक्ट कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा।

11 Sept 2025 04:23 pm

