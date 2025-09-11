Rajasthan : प्रशासन ने समय रहते भांप ली खतरे आहट…वरना 30 मिनट में डूब जाता राजस्थान का ये शहर

इधर, 56 जीबी पुल पर पानी का दबाव बढ़ने पर एसडीएम सुरेश राव ने निरीक्षण किया। उन्होंने टूटी रेलिंग को तुरंत ठीक करने और दोनों ओर चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश दिए। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की भी संभावना जताई। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और अवैध बंधों को हटाने का काम जारी है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।