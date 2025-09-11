Monsoon Update: मानसून ने तोड़ा 108 साल पुराना रिकॉर्ड; 444 बांधों के खोलने पड़े गेट… इसके बावजूद राजस्थान की एक कसक रह गई अधूरी

Monsoon Update:जयपुर। रेगिस्तान कहलाने वाले राजस्थान में इस साल 108 साल बाद सबसे भारी मानसून दर्ज हुआ। जून से सितंबर के बीच राज्य में 701.6 मिमी बारिश हुई, जो बीते सदी से भी अधिक है। इसके बावजूद, राज्य के जल संसाधन विभाग के अनुसार राजस्थान के कुल 693 बांधों में से 93 आज भी पूरी तरह खाली पड़े हैं। इनमें 27 बड़े बांध शामिल हैं, जिनकी संयुक्त भंडारण क्षमता 4.25 मिलियन घन मीटर से अधिक है, जबकि 66 छोटे बांध भी बिल्कुल सूखे हैं।