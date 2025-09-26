Rajasthan: नरेश मीणा ने 15 दिन बाद तोड़ा अनशन, पीपलोदी के बच्चों ने पिलाया पानी; पीड़ितों के लिए जुटाए 90 लाख

नरेश मीणा ने समरावता के मुद्दों पर भी अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि झालावाड़ के पीड़ितों के लिए सरकार ने 15 दिन के अनशन के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया। फिर भी मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूं। मैं दोबारा सरकार के दरवाजे पर आऊंगा और भगत सिंह की सेना के साथ समरावता के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगा।, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की उदासीनता के बावजूद वह पीड़ितों के लिए आवाज उठाते रहेंगे और भगत सिंह बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे।