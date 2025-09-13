Naresh Meena : झालावाड़ में स्कूली छात्रों की मौत, जयपुर में धरने पर बैठे नरेश मीणा, अब कही यह बात…

धरने के दौरान मीणा ने मौन धारण किया है। उन्होंने साफ किया कि आंदोलन के दौरान वे किसी से बातचीत नहीं करेंगे, केवल रोजाना दोपहर तीन बजे पांच मिनट के लिए अपने साथियों से रणनीति साझा करेंगे। मीणा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सात मासूमों की जान गई। बावजूद इसके अब तक दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और न ही प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया गया। ऐसे में उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक दोषियों को सजा और प्रदेशभर के स्कूलों की सुरक्षा जांच सुनिश्चित नहीं हो जाती।