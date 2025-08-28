Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक्शन, सीएस-कमिश्नर को नोटिस, बाड़मेर कलक्टर और एसपी तलब

एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महिला अस्पताल में प्रसव के बाद कथित रूप से चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक 26 वर्षीया महिला की मृत्यु और गर्म लोहे की छड़ से बच्चे को दागने का मामला।

जयपुर

Rakesh Mishra

Aug 28, 2025

National Human Rights Commission
फाइल फोटो

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान समेत देश के चार मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है। राजस्थान के जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महिला अस्पताल में प्रसव के बाद चिकित्सकीय लापरवाही के चलते 26 वर्षीया महिला की मृत्यु के मामले में मुख्य सचिव व जयपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। जबकि बाड़मेर जिला कलक्टर व एसपी से गर्म लोहे की छड़ से दागे एक बच्चे के वीडियो वायरल होने पर जवाब मांगा है।

महिला की हुई थी मृत्यु

दरअसल, 21 अगस्त को राजस्थान के जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महिला अस्पताल में प्रसव के बाद कथित रूप से चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक 26 वर्षीया महिला की मृत्यु हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट में महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने उसकी देखभाल नहीं की।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद भिड़े किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो
जयपुर
hanuman beniwal and kirodi lal meena

विस्तृत रिपोर्ट मांगी

आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और जयपुर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इधर, बाड़मेर के एक मंदिर परिसर में स्थित छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा बिस्तर गीला करने से क्रोधित एक शिक्षक ने उन्हें गर्म लोहे की छड़ से दाग दिया।

इसका वायरल वीडियो के साथ मीडिया में रिपोर्ट सामने आई। आयोग ने इस मामले में बाड़मेर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर पीड़ित छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति सहित मामले पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

ये भी पढ़ें

SI भर्ती परीक्षा रद्द के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप, शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश
जयपुर
PTI Recruitment Exam- 2022

rajasthan news

rajasthan news in hindi

28 Aug 2025 09:32 pm

Rajasthan: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक्शन, सीएस-कमिश्नर को नोटिस, बाड़मेर कलक्टर और एसपी तलब

