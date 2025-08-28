Rajasthan: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक्शन, सीएस-कमिश्नर को नोटिस, बाड़मेर कलक्टर और एसपी तलब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान समेत देश के चार मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है। राजस्थान के जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महिला अस्पताल में प्रसव के बाद चिकित्सकीय लापरवाही के चलते 26 वर्षीया महिला की मृत्यु के मामले में मुख्य सचिव व जयपुर पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। जबकि बाड़मेर जिला कलक्टर व एसपी से गर्म लोहे की छड़ से दागे एक बच्चे के वीडियो वायरल होने पर जवाब मांगा है।