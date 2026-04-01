जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 12 अप्रैल तक होगा आयोजन, 60 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा

जयपुर। विवेकानन्द ग्लोबल विश्वविद्यालय, जगतपुरा में विधि विभाग द्वारा रांका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पंचम वीजीयू रांका मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन 10 से 12 अप्रैल के बीच विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता डॉ. एन. एम. रांका, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय की पावन स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का संचालन न्यायमूर्ति जे. के. रांका के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में निरंतर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विधि विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना और उन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं से अवगत कराना है, ताकि वे भविष्य में बेहतर विधि पेशेवर बन सके।