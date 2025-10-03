NCRB 2023 Report : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, विदेशियों के खिलाफ अपराध मामले में राज्य की रैंकिंग में सुधार

NCRB 2023 Report : राजस्थान के लिए अच्छी खबर। प्रदेश में विदेशियों के खिलाफ दर्ज अपराध की लिस्ट में राजस्थान 9वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 की लिस्ट में राजस्थान जहां 7वें स्थान पर था वहीं वर्ष 2023 की लिस्ट में वह 9वें स्थान पर आ गया है। पर अगर दर्ज मामलों के आधार पर देखा जाए तो मामले दोगुने हो गए हैं। वर्ष 2022 में 4 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 8 हो गई है।