NCRB Report: राजस्थान में दो साल में अपराधों में भी 19.45% की बड़ी गिरावट, महिला अपराधों में लगातार कमी

महिला अपराधों में भी लगातार कमी देखी जा रही है। वर्ष 2023 में जहां महिलाओं के विरुद्ध 45,450 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 36,563 पर आ गई। इसका अर्थ है कि महिला अत्याचार प्रकरणों में लगभग 9.24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से जुड़े अपराधों में भी कमी आई है। वर्ष 2023 में एसटी वर्ग के विरुद्ध 8449 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह घटकर 7008 रह गए। इसी प्रकार एससी वर्ग के विरुद्ध 2453 के मुकाबले 2282 मुकदमे दर्ज किए गए।