NCRB Report: राजस्थान में दो साल में अपराधों में भी 19.45% की बड़ी गिरावट, महिला अपराधों में लगातार कमी

Rajasthan police action: जयपुर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों और राज्य पुलिस की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान में पिछले दो वर्षों के दौरान अपराध दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अपराध शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 के बीच किए गए तुलनात्मक अध्ययन में यह सामने आया है कि राज्य में कुल अपराधों में 19.45 प्रतिशत की गिरावट हुई है।
राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि अपराधों को दर्ज करने में पारदर्शिता, निष्पक्षता और "फ्री रजिस्ट्रेशन" की नीति ने अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है। शिकायतों के निस्तारण में तत्परता और पुलिस टीमों की कटिबद्धता का सीधा असर अपराध के आंकड़ों पर देखने को मिला है।
महिला अपराधों में भी लगातार कमी देखी जा रही है। वर्ष 2023 में जहां महिलाओं के विरुद्ध 45,450 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 36,563 पर आ गई। इसका अर्थ है कि महिला अत्याचार प्रकरणों में लगभग 9.24 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से जुड़े अपराधों में भी कमी आई है। वर्ष 2023 में एसटी वर्ग के विरुद्ध 8449 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह घटकर 7008 रह गए। इसी प्रकार एससी वर्ग के विरुद्ध 2453 के मुकाबले 2282 मुकदमे दर्ज किए गए।
आर्थिक अपराधों में भी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में 27,675 प्रकरण सामने आए थे, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 27,637 पर सिमट गया। आईपीसी और बीएनएस अपराधों में भी कमी देखी गई है। 2023 में जहां 2,34,985 मुकदमे दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह घटकर 2,13,352 पर आ गए।
अपराध नियंत्रण में आई इस गिरावट पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (क्राइम) दिनेश एमएन ने कहा कि, “राजस्थान में अपराधों में लगातार आ रही कमी राज्य पुलिस की टीम भावना, प्रतिबद्धता और प्रभावी कार्यवाही का परिणाम है। महिला अत्याचार, अजा-अजजा से जुड़े अपराध, आर्थिक अपराधों और फायरिंग की घटनाओं में कमी होना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम सफल रहे हैं।”
यह सकारात्मक रुझान राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन में सुरक्षा की भावना को और प्रबल बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। लगातार घटती अपराध दर से यह भी साफ हो गया है कि राजस्थान पुलिस की पारदर्शी नीतियां और तत्पर कार्रवाई अब ठोस परिणाम देने लगी हैं।
|अपराध श्रेणी
|वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमे
|वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमे
|कमी (%)
|महिलाओं के विरुद्ध अपराध
|45,450
|36,563
|9.24 %
|अनुसूचित जनजाति (एसटी) अपराध
|8,449
|7,008
|17.05 %
|अनुसूचित जाति (एससी) अपराध
|2,453
|2,282
|6.96 %
|आर्थिक अपराध
|27,675
|27,637
|0.13 %
|आईपीसी/बीएनएस अपराध
|2,34,985
|2,13,352
|9.20 %
|कुल अपराध
|—
|—
|19.45 %
