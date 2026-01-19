Child Safety: नया अभियान, अब छोटे बच्चे भी दुपहिया वाहन पर हेलमेट पहने आएंगे नजर

Helmet Awareness: जयपुर. सड़क पर दौड़ती हर बाइक केवल एक सफर नहीं, बल्कि किसी परिवार की उम्मीद होती है। जब उस बाइक पर मासूम बच्चा बैठा होता है, तब उसकी सुरक्षा केवल नियम नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। दुर्भाग्य से आज भी अधिकांश अभिभावक बच्चों को बिना हेलमेट यात्रा कराते हैं, जो एक छोटी-सी लापरवाही को बड़े हादसे में बदल सकता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में दोपहिया दुर्घटनाओं में लाखों जानें गई हैं, जिनमें कई मासूम भी शामिल रहे हैं।