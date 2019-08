सोनिया गांधी को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने पर बोले CM गहलोत- 'पार्टी के हित में सबसे अच्छा फैसला'

जयपुर

कांग्रेस ( Congress ) के नए अध्यक्ष के नाम पर शनिवार देर रात मुहर लग गई है। पार्टी ने सीडब्ल्यूसी ( CWC Meeting ) की बैठक में यह अहम फैसला लिया। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ( soniya gandhi ) कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष चुनी गई हैं। इस फैसले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Cm Ashok Gehlot ) ने ट्वीट कर इस फैसले को ( sonia gandhi congress interim president ) पार्टी के हित में सबसे अच्छा निर्णय बताया है और सीडब्ल्यूसी को बधाई दी है...

Smt. #SoniaGandhi ji has been strengthening Congress Party with her strong leadership, her ability to take everyone together n her connect with the common people. Her taking over as President is the best decision in the interest of the party n I congratulate the CWC for the same.