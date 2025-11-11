साइबर ठगों का नया जाल: नामी ब्रांड्स की डीलरशिप के नाम पर लाखों की ठगी, राजस्थान पुलिस ने जारी की चेतावनी

राजस्थान पुलिस ने इस खतरे के प्रति आमजन को सतर्क करते हुए एक विस्तृत चेतावनी जारी की है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर क्राइम शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक वी.के. सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह अलर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया गया। उपमहानिरीक्षक साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि अपराधी खुद को संबंधित कंपनी का उच्च अधिकारी बताते हैं और सीमित अवसरों का हवाला देकर तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर करते हैं। पैसे जमा होते ही संपर्क तोड़ देते हैं।

राजस्थान पुलिस का यह अभियान साइबर अपराधों के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी ठगियां तेजी से फैल रही हैं, इसलिए सतर्क रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो देर न करें-तुरंत कार्रवाई करें।