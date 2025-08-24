Rajasthan: स्कूली पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव, अब भगवान राम-कृष्ण के आदर्श और शिवाजी-तेजाजी की वीरता पढ़ेंगे नौनिहाल

वर्ष 2014 से पढ़ाई जा रही पुरानी पुस्तकों की तुलना में यह भी सामने आया कि कक्षा 5 की हिन्दी पुस्तक से सिस्टर निवेदिता की जीवनी और कबीर-रहीम के दोहे हटा दिए गए हैं, जबकि कक्षा 4 की हिन्दी पुस्तक से पन्नाधाय और कालीबाई भील की जीवनी हटा दी गई है। पुरानी पुस्तकों में निर्वाचन प्रक्रिया और गोडावण पर भी पाठ शामिल था, लेकिन अब यह नई पुस्तकों का हिस्सा नहीं है।