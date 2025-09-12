राजस्थान में व्यापारियों के लिए बड़ी सौगात: निवेशकों का चमकेगा भाग्य… सीधे इस रेट पर मिल रही औद्योगिक जमीन

RIICO की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, इस चरण के लिए आवेदन 26 सितंबर तक किए जा सकेंगे। यदि किसी प्लॉट के लिए केवल एक आवेदन आता है तो वह सीधे उसी आवेदक को आवंटित होगा। वहीं, एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में ई-लॉटरी के जरिए निर्णय होगा। बड़े आकार के प्लॉट (50,000 वर्ग मीटर से अधिक) के लिए आवंटन पात्रता और आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।