Labor Welfare: राजस्थान में श्रम सुधार की नई पहल, बाल श्रम पर रोक और महिला सुरक्षा को मिली मजबूती

अध्यादेश के तहत अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी दुकान या वाणिज्य संस्थान में कार्य नहीं कर सकेंगे। जिससे बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश लगेगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। वहीं, 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात्रिकालीन कार्य से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इससे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर अवसर मिलेंगे।