जयपुर हेरिटेज नगर निगम की नई पहल, सफाई गाड़ियों पर क्यूआर कोड लगे, कचरे वाली जगह पर लगेंगे CCTV

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज ने शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब सफाई करने वाली गाड़ियों पर क्यूआर कोडलगाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से आम लोग सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अगर किसी मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है या सफाई की गाड़ी समय पर नहीं आ रही है तो लोग अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत शिकायत कर पाएंगे।
नगर निगम हेरिटेज की आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि यह पहल लोगों को जागरूक करने और शहर की सफाई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर खुले में कचरा फेंक देते हैं, जबकि सफाई गाड़ियां मोहल्लों में आती हैं। अब लोग कचरा सीधे गाड़ियों में डालें। यदि गाड़ी समय पर नहीं आती है तो उसके लिए ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा पहले से मौजूद थी, लेकिन अब क्यूआर कोड सिस्टम को भी जोड़ा गया है।
डॉ. पटेल ने बताया कि इस नई व्यवस्था से शिकायत सीधे कंपनी के प्रतिनिधि तक जाएगी। इससे समस्या का समाधान अधिकतम 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। यानी अब नागरिकों को बार-बार नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिकायत दर्ज होते ही कार्रवाई तय समय में की जाएगी और शिकायतकर्ता को समाधान की जानकारी भी दी जाएगी।
आयुक्त ने कहा कि सफाई व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक और नई पहल जल्द ही शुरू की जाएगी। जहां-जहां लोग बार-बार खुले में कचरा फेंकते पकड़े जाएंगे, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। फुटेज के आधार पर संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था तभी बेहतर होगीं जब लोग खुद जिम्मेदारी निभाएंगे और गाड़ियों में ही कचरा डालेंगे।
आयुक्त ने कहा कि सफाई व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। क्यूआर कोड के जरिए लोग न केवल सफाई की शिकायत दर्ज कर पाएंगे, बल्कि सफाई की गुणवत्ता पर भी फीडबैक दे सकेंगे। इससे निगम और कंपनी के बीच जवाबदेही तय होगी और सफाई व्यवस्था और प्रभावी बनेगी।