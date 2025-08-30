जयपुर हेरिटेज नगर निगम की नई पहल, सफाई गाड़ियों पर क्यूआर कोड लगे, कचरे वाली जगह पर लगेंगे CCTV

नगर निगम हेरिटेज की आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि यह पहल लोगों को जागरूक करने और शहर की सफाई व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर खुले में कचरा फेंक देते हैं, जबकि सफाई गाड़ियां मोहल्लों में आती हैं। अब लोग कचरा सीधे गाड़ियों में डालें। यदि गाड़ी समय पर नहीं आती है तो उसके लिए ऑनलाइन शिकायत करने की सुविधा पहले से मौजूद थी, लेकिन अब क्यूआर कोड सिस्टम को भी जोड़ा गया है।