Rajasthan: धार्मिक आस्था का मुद्दा उठने पर केंद्र सरकार ने लिया यू-टर्न, बाजार में नहीं आएंगे मांसाहारी टमाटर-आलू

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें पादप आधारित जैव उत्तेजकों को अलग कर दिया। केन्द्र सरकार की ओर से अगस्त में जारी अधिसूचना में धान, टमाटर, आलू, खीरा व मिर्च आदि की खेती में गोवंश की खाल व समुद्री कॉड की त्वचा आदि पर आधारित जैव उत्तेजकों के प्रयोग की भी अनुमति दी थी, जिसको लेकर हाल ही कुछ संगठनों ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। इनमें मध्यप्रदेश के कुछ संगठनों की प्रमुख भूमिका रही।