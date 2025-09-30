Rajasthan News: एमबीबीएस कोर्स में NRI कोटे की फीस मैनेजमेंट फीस से 2.5 गुना ज्यादा, हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगी

एनआरआइ कोटे की सीटों के लिए शुल्क राजमेस कॉलेजों के मैनेजमेंट कोटा शुल्क में प्रत्येक संशोधन के साथ संशोधित किया जाएगा। यह शुल्क भारतीय रुपए में लिया जाएगा। प्रथम व द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पूर्व शुल्क पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि अगले शैक्षणिक सत्र में समायोजित की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों और आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में एनआरआइ कोटे की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह आदेश हाल ही राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद जारी हुआ है। गौरतलब है कि पत्रिका ने लगातार छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को उठाया था, जिसके बाद सरकार ने यह राहत देने का निर्णय लिया।