Rajasthan News: एमबीबीएस कोर्स में NRI कोटे की फीस मैनेजमेंट फीस से 2.5 गुना ज्यादा, हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगी

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए एनआरआइ कोटे की फीस कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं।

2 min read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Sep 30, 2025

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एनआरआइ कोटे के अंतर्गत प्रवेश ले रहे विद्यार्थियों की वार्षिक ट्यूशन फीस मैनेजमेंट कोटे की फीस 9,57,191 रुपए से 2.5 गुना अधिक 23,92,978 रुपए होगी। फोटो एआइ

राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए एनआरआइ कोटे की फीस कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एनआरआइ कोटे के अंतर्गत प्रवेश ले रहे विद्यार्थियों की वार्षिक ट्यूशन फीस मैनेजमेंट कोटे की फीस 9,57,191 रुपए से 2.5 गुना अधिक 23,92,978 रुपए होगी। मैनेजमेंट कोटे की फीस में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो एनआरआइ कोटे की फीस भी 5 प्रतिशत स्वत: बढ़ जाएगी।

राजकीय कॉलेज में NRI कोटा शुल्क में कटौती

एनआरआइ कोटे की सीटों के लिए शुल्क राजमेस कॉलेजों के मैनेजमेंट कोटा शुल्क में प्रत्येक संशोधन के साथ संशोधित किया जाएगा। यह शुल्क भारतीय रुपए में लिया जाएगा। प्रथम व द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पूर्व शुल्क पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि अगले शैक्षणिक सत्र में समायोजित की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों और आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में एनआरआइ कोटे की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह आदेश हाल ही राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद जारी हुआ है। गौरतलब है कि पत्रिका ने लगातार छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को उठाया था, जिसके बाद सरकार ने यह राहत देने का निर्णय लिया।

हर साल 5 फीसदी फीस बढ़ेगी

मैनेजमेंट कोटे की फीस में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है तो एनआरआइ कोटे की फीस भी 5 प्रतिशत स्वत: बढ़ जाएगी। ऐसे में एनआरआइ कोटे से प्रवेश लेकर एमबीबीएस कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों को हर साल अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए एनआरआइ कोटे की फीस कटौती के आदेश इसी सत्र से लागू किए हैं।

जयपुर

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

