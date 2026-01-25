25 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

नर्सिंग भर्ती 2023: जयपुर में 21 दिन से धरना जारी, 5 अभ्यर्थी अनशन पर; विधानसभा घेराव की दी चेतावनी

नर्सिंग भर्ती 2023 में नर्सिंग ऑफिसर पद पर अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर 21 दिन से धरना जारी है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 25, 2026

Nursing Recruitment 2023

धरने पर बैठे अभ्यर्थी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। नर्सिंग भर्ती 2023 में नर्सिंग ऑफिसर पद पर अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफू) के बाहर 21 दिन से धरना जारी है। इनमें से 5 अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि 16 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग भर्ती 2023 के तहत 8750 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। भर्ती प्रक्रिया मेरिट और बोनस आधारित थी। मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। सत्यापन के बाद 7 अक्टूबर 2023 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से 8750 पदों पर एक गुणा चयन सूची जारी की गई।

600 अभ्यर्थियों को बिना कारण बताए बाहर

आरोप है कि 6 दिसम्बर 2024 को जारी अंतरिम चयन सूची से लगभग 600 अभ्यर्थियों को बिना कारण बताए बाहर कर दिया गया। वहीं, जो अभ्यर्थी प्रोविजनल सूची में चयनित नहीं थे, उन्हें अंतिम चयन सूची में शामिल कर लिया गया।

विभागीय अधिकारी दे रहे आश्वासन

अंतरिम सूची से बाहर किए अभ्यर्थी पिछले एक वर्ष से अधिक समय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि विभागीय अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि उनके साथ न्याय होगा और उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।

