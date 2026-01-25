नर्सिंग भर्ती 2023: जयपुर में 21 दिन से धरना जारी, 5 अभ्यर्थी अनशन पर; विधानसभा घेराव की दी चेतावनी

जयपुर। नर्सिंग भर्ती 2023 में नर्सिंग ऑफिसर पद पर अंतरिम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफू) के बाहर 21 दिन से धरना जारी है। इनमें से 5 अभ्यर्थी अनशन पर बैठे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि 16 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।