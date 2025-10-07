Jaipur Crime: 30 लाख रुपए के जेवरात चुराने वाली ‘नर्स बुलबुल’ गिरफ्तार, पुलिस के ऐसे लगी हाथ

गिरफ्तार नर्सिंग कर्मी बुलबुल कंवर (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। जवाहर नगर थाना पुलिस ने बुजुर्ग महिला के घर से 30 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर चोरी करने के मामले में नर्सिंग कर्मी युवती को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी हुए जेवरात भी बरामद किए हैं। डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन ने बताया कि मूलत: नरैना के सोलावत, हाल जवाहर नगर निवासी बुलबुल कंवर पुत्री नाथू सिंह को गिरफ्तार किया गया।
चोरी के संबंध में मोनिलेक मार्ग, जवाहर नगर निवासी मधू माधोगढ़िया ने 17 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि बीमार रहने के कारण वह अस्पताल में भर्ती थीं। 20 जून को छुट्टी मिलने पर चिकित्सकों ने तीन माह तक बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस पर देखभाल के लिए घर पर दो नर्सिंग स्टाफ की युवतियां इंदिरा वर्मा और बुलबुल कंवर को रखा गया।
दोनों ही घर का पूरा काम करती थीं। घर पर किसी के आने पर दरवाजा खोलना और जाने पर बंद करना उनका कार्य था। हाथ की अंगुलियों पर घाव होने के कारण घर की अलमारियों की चाबी भी उन्हें सौंप रखी थी।
परिवादिया के बेटे की 24 अगस्त को एक रिसोर्ट में सगाई समारोह था। वहां जाने से पहले गहने पहनने के लिए अलमारी से निकाले थे। इनमें से 200 ग्राम सोने की तीन चेन, 120 ग्राम सोने का लॉकेट व टॉप्स इंदिरा वर्मा को अलमारी में रखने को दिए गए थे। दोनों ही युवतियां 29-30 अगस्त को घर से बिना बताए चली गईं। घर में जेवरात संभाले तो 320 ग्राम सोने के जेवर नहीं मिले। घर की चाबी दोनों लड़कियों के पास रहती थी।
पूछताछ में बुलबुल कंवर ने अन्य नौकरानियों पर चोरी करने का आरोप लगाया, जिससे पुलिस गुमराह हो सके। लेकिन तकनीकी टीम की मदद से आरोपी बुलबुल कंवर ने चोरी करना कबूल लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी के जेवर बरामद किए गए।
