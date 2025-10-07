Jaipur Crime: 30 लाख रुपए के जेवरात चुराने वाली ‘नर्स बुलबुल’ गिरफ्तार, पुलिस के ऐसे लगी हाथ

परिवादिया के बेटे की 24 अगस्त को एक रिसोर्ट में सगाई समारोह था। वहां जाने से पहले गहने पहनने के लिए अलमारी से निकाले थे। इनमें से 200 ग्राम सोने की तीन चेन, 120 ग्राम सोने का लॉकेट व टॉप्स इंदिरा वर्मा को अलमारी में रखने को दिए गए थे। दोनों ही युवतियां 29-30 अगस्त को घर से बिना बताए चली गईं। घर में जेवरात संभाले तो 320 ग्राम सोने के जेवर नहीं मिले। घर की चाबी दोनों लड़कियों के पास रहती थी।