Rajasthan: सलूम्बर में सड़क पर कन्या भ्रूण मिलने से फैली सनसनी… पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस (फोटो-पत्रिका)
सलूम्बर। जिला मुख्यालय से साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी पर ईसरवास ग्राम पंचायत के हर मार्ग पर सोमवार को सड़क किनारे कन्या भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सलूम्बर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
ईसरवास टोलनाका से पहले ग्राम पंचायत के सामने हर गांव की ओर जाने वाले बाइपास पर सड़क किनारे सोमवार सुबह कन्या भ्रूण की सूचना पर बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। गांव के हीरालाल मीणा ने पुलिस को बताया कि वे सुबह मोटरसाइकिल से खेत की ओर जा रहे थे तभी सड़क किनारे नग्न अवस्था मे नवजात शिशु को देखा।
सूचना पर थानाधिकारी हेमंत चौहान मौके पर पहुंचे और पुलिस जाप्ते के सहयोग से भ्रूण को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने कन्या भ्रूण को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भ्रूण का पोस्टमार्टम करवाया करवाकर नगरपरिषद के सहयोग से उसे सुरक्षित स्थान पर दफना दिया गया।
पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों ने बताया कि मां का प्रसव किसी अनुभवी चिकित्सक या संस्थान में नही होना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि प्रसव के दौरान भ्रूण की नाल किसी बिना अनुभवी के दौरान बिना कैची के काटी गई है। भ्रूण 7 माह का हो सकता है।
थानाधिकारी चौहान ने बताया कि पुलिस आसपास प्रसव कराने वाली निजी एवं राजकीय संस्था तथा आंगनबाड़ी व आशा सहयोगिनी तथा मुखबिर के माध्यम अज्ञात महिला का पता लगाने का प्रयास कर रही है। ग्रामीणों ने भ्रूण को जानवरों से बचाने के लिए आसपास झाड़ियां डाल दी, जिसे पुलिस के आने के बाद हटाया गया।
