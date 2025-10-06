Rajasthan: सलूम्बर में सड़क पर कन्या भ्रूण मिलने से फैली सनसनी… पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

ईसरवास टोलनाका से पहले ग्राम पंचायत के सामने हर गांव की ओर जाने वाले बाइपास पर सड़क किनारे सोमवार सुबह कन्या भ्रूण की सूचना पर बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए। गांव के हीरालाल मीणा ने पुलिस को बताया कि वे सुबह मोटरसाइकिल से खेत की ओर जा रहे थे तभी सड़क किनारे नग्न अवस्था मे नवजात शिशु को देखा।