OBC Reservation: राजस्थान में ओबीसी आरक्षण पर आयोग हुआ सक्रिय, चुनाव आयोग को लिखा पत्र

Rajasthan OBC Commission: जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन ने बताया कि आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।