Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

OBC Reservation: राजस्थान में ओबीसी आरक्षण पर आयोग हुआ सक्रिय, चुनाव आयोग को लिखा पत्र

Rajasthan politics: तीन माह में राज्य सरकार को सौंपी जाएंगी ओबीसी आरक्षण की अनुशंसाएं। सर्वे और व्यापक चर्चा के बाद बनेगी पंचायती राज व निकाय चुनावों में आरक्षण की रूपरेखा।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 22, 2025

Rajasthan OBC Commission: जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आयोग के सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन ने बताया कि आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि आयोग आगामी तीन माह में ओबीसी आरक्षण से जुड़ीअनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंप देगा। इसके लिए वर्तमान में राज्यभर में ओबीसी परिवारों का सर्वे किया जा रहा है और साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जा रही है।

जैन ने बताया कि आयोग संभाग और जिला मुख्यालयों का भ्रमण कर गहन विचार-विमर्श कर रहा है। आंकड़ों और चर्चाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी ठोस अनुशंसा तैयार की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Teacher Transfer: राजस्थान के पूर्व ​शिक्षामंत्री का आरोप, ​शिक्षा विभाग में बैन के बावजूद ट्रांसफर का खुला व्यापार
जयपुर
image

यह कदम पंचायत व निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

BJP vs Congress: विदेशी शिक्षा में कटौती, गहलोत बोले, क्यों बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है सरकार?
जयपुर
ashok gehlot

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 10:16 pm

Published on:

22 Aug 2025 10:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / OBC Reservation: राजस्थान में ओबीसी आरक्षण पर आयोग हुआ सक्रिय, चुनाव आयोग को लिखा पत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.