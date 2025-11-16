OBC Reservation: पंचायती राज और नगर निकायों में लागू होगा यह ओबीसी आरक्षण का नया फार्मूला, प्रक्रिया तेज

Rajasthan OBC Commission: जयपुर। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग 17 नवंबर से 8 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य ओबीसी वर्ग की वास्तविक स्थितियों, चुनौतियों और आवश्यकताओं को सीधे जनता से समझना और आगामी आरक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी व न्यायसंगत बनाना है। आयोग पंचायती राज और शहरी निकायों में ओबीसी जातियों को आरक्षण देने का नवीन फार्मूला तय कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में नवीन आरक्षण लागू कर चुनाव करवाया जाएगा।