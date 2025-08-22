अफसर टिके, संसाधन मिले तो बदली सूरत: लखनऊ ने सफाई रैंकिंग में छलांग लगाई, अहमदाबाद-भोपाल चमके, जयपुर का हाल देखें



आयुक्त हरेंद्र नारायण ने निगम सीमा क्षेत्र को 21 जोन में बांटा। इन जोन की निगरानी के लिए छह अपर आयुक्तों को जिम्मेदारी दी। सुबह सात से नौ बजे निरीक्षण अनिवार्य किया। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती की गई। अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को भी नोटिस दिए गए।