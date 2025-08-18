Weather Alert: सावधान रहें, 20 अगस्त को राजस्थान के इन दो जिलों में आया अतिभारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी कर दिया है।
इसके अलावा राजस्थान के दो जिले में मौसम विभाग ने बीस अगस्त को अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर व सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की संभावना है।
मौसम में बदलाव के चलते आगामी तीन-चार दिन दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।
शेष कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढोतरी की संभावना है।