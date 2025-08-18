Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Alert: सावधान रहें, 20 अगस्त को राजस्थान के इन दो जिलों में आया अतिभारी बारिश का अलर्ट

IMD Heavy Rain Warning: राजस्थान के दो जिले में मौसम विभाग ने बीस अगस्त को अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर व सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 18, 2025

Heavy rain alert issued by IMD
मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी।

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी कर दिया है।

इसके अलावा राजस्थान के दो जिले में मौसम विभाग ने बीस अगस्त को अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर व सिरोही जिले में अतिभारी बारिश की संभावना है।

Good News: मानसून ने लगा दी बारिश की झड़ी, टूटा रेकॉर्ड, अब तक सामान्य से 88% अधिक बारिश, 226 बांध ओवरफ्लो
जयपुर
बीसलपुर बांध के छह गेटों से हो रही पानी की निकासी। फोटो-पत्रिका।

मौसम में बदलाव के चलते आगामी तीन-चार दिन दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

शेष कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

अगस्त के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में मानसूनी तंत्र बनने के कारण राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय होने और बारिश की गतिविधियों में बढोतरी की संभावना है।

IMD Alert: राजस्थान के इन दो जिलों में 18 व 19 अगस्त को भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट रहें
जयपुर
देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट (फोटो- पत्रिका)

Published on:

18 Aug 2025 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert: सावधान रहें, 20 अगस्त को राजस्थान के इन दो जिलों में आया अतिभारी बारिश का अलर्ट

