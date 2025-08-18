Weather Alert: सावधान रहें, 20 अगस्त को राजस्थान के इन दो जिलों में आया अतिभारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन-चार दिन में राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी कर दिया है।