104 बार तोड़े ट्रैफिक नियम तो 1.34 लाख रुपए का लग गया जुर्माना, जयपुर में कैमरों से कट रहा ऑनलाइन चालान

राजधानी में एक चालक को कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ते देखा तो उसके 104 चालान हुए और 1.34 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से उसने 52 हजार जमा करा दिए हैं और अभी 82 हजार बाकी हैं। डीसीपी (ट्रैफिक) ने बताया कि यह लोडिंग वाहन चालक रात्रि में मुहाना मंडी से सब्जी भरकर ले जाता था और ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं होने पर वाहन रफ्तार में दौड़ाता था जिसे कैमरे ने कैद कर लिया और उसके 104 चालान हुए।