Rajasthan: ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो हो जाए सावधान, सिर्फ इन वेबसाइट का करें यूज

यदि आप प्रदेश में जंगल सफारी देखना चाहते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। क्योंकि पर्यटकों को फर्जी वेबसाइट में फंसकर फर्जी टिकट दिए जा रहे हैं। साथ ही उनसे दो-तीन गुना तक टिकट के दाम वसूले जा रहे हैं। पर्यटक जब मौके पर पहुंचते हैं तक उन्हें इस धोखाधड़ी का पता चलता है। ऐसे केस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि वन विभाग इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है। बारिश के बाद प्रदेश में पर्यटन का सीजन शुरू हो गया है।