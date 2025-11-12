OPS Protest: राजस्थान में ओपीएस खत्म करने के विरोध में कार्मिकों का प्रदर्शन, 18 नवम्बर को जयपुर में देंगे धरना

ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में रोडवेज, बिजली कंपनियों, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट, पर्यटन विकास निगम, वित्त निगम, भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर मेट्रो, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान विश्वविद्यालय, राज ऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय समेत अनेक संस्थानों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार से 9 अक्टूबर 2025 को जारी उस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की, जिसके तहत ओपीएस समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।