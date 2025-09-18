Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Alert: किसी भी वक्त रौद्र रूप दिखा सकता है मानसून, तेज हवा के साथ ताबड़तोड़ बारिश का नया अलर्ट जारी

Rain Alert: प्रदेश के हड़ौती अंचल के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। झालावाड़ और बारां जिले में गुरुवार को जोरदार बारिश हुई। इससे खेतों से लेकर निचले स्थानों पर पानी भर गया।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 18, 2025

Rain alert imd
Play video
फाइल फोटो

राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच ही एक बार फिर मौसम ने पलटी मार ली है। मौसम विभाग के अनुसार विदा होता मानसून राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश कराएगा। विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले और आस-पास के क्षेत्रों में आगामी 1 घंटे के भीतर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज हवा (30-40 KMPH) चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धौलपुर, दौसा, अलवर, झालावाड़, टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, उदयपुर, राजसमंद और झुंझुनूं जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

Rain Alert: विदाई के बीच यहां मानसून की हुई झमाझम बारिश, इन जिलों में बरसात का बड़ा अलर्ट जारी
rain alert

यहां झमाझम बारिश

इससे पहले प्रदेश के हड़ौती अंचल के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। झालावाड़ और बारां जिले में गुरुवार को जोरदार बारिश हुई। इससे खेतों से लेकर निचले स्थानों पर पानी भर गया, वहीं कोटा व बूंदी में एक-दो स्थानों पर मामूली बारिश हुई, जबकि ज्यादातर स्थानों पर धूप व उमसभरा मौसम रहा।

कोटा में सुबह से ही चटख धूप खिली। इससे गर्मी व उमस का जोर रहा। लोगों ने एक बार फिर कूलर-पंखों की शरण ली। अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा। कोटा में 7 किमी की रफ्तार से हवा चली। जिले के इटावा क्षेत्र के कई गांवों में हल्की बारिश हुई। बूंदी जिले में केशवरायपाटन के गांव नोताड़ा में शाम को करीब 20 मिनट बारिश हुई। जिले में सूर्यदेव के तीखे तेवरों के चलते सुबह से धूप खिली। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया।

कालीसिंध के दो गेट खोले

झालावाड़ जिले में करीब दस दिन बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ। बकानी, अकलेरा, गंगधार, सुनेल में अच्छी बारिश हुई। वहीं दोपहर बाद शहर में बादल छाए रहे, मौसम सुहाना हो गया। लो प्रेशर बनने से अगले दो दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। जिले के अकलेरा में 10, बकानी में 9, गंगधार में 4, पिड़ावा में 13, सुनेल में 14 एमएम बारिश दर्ज की। वहीं कालीसिंध बांध के दो गेट 6 मीटर खोलकर 24,457 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

शाहाबाद में 40 एमएम बरसात

बारां जिले में बादल की आवाजाही बनी रही। शहर में दोपहर बाद बूंदाबांदी हुई। वहीं शाहाबाद में 40 एमएम बरसात हुई है। हालांकि गुरुवार को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट हुई, लेकिन न्यूनतम तापमान यथावत 27 डिग्री पर बना रहा। जिले में करीब एक पखवाड़े मौसम खुला रहने के बाद देवरी, कस्बाथाना, भंवरगढ़, गऊघाट तथा बोहत में कुछ देर बरसात हुई।

स्पा सेंटर में 3 लड़के और 7 लड़कियां… पुलिस ने दबिश दी तो रह गई हैरान, दिल्ली-गुजरात से बुलाई थीं युवतियां
raid on spa centre

Published on:

18 Sept 2025 09:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert: किसी भी वक्त रौद्र रूप दिखा सकता है मानसून, तेज हवा के साथ ताबड़तोड़ बारिश का नया अलर्ट जारी

