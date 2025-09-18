Weather Alert: किसी भी वक्त रौद्र रूप दिखा सकता है मानसून, तेज हवा के साथ ताबड़तोड़ बारिश का नया अलर्ट जारी

झालावाड़ जिले में करीब दस दिन बाद एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ। बकानी, अकलेरा, गंगधार, सुनेल में अच्छी बारिश हुई। वहीं दोपहर बाद शहर में बादल छाए रहे, मौसम सुहाना हो गया। लो प्रेशर बनने से अगले दो दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। जिले के अकलेरा में 10, बकानी में 9, गंगधार में 4, पिड़ावा में 13, सुनेल में 14 एमएम बारिश दर्ज की। वहीं कालीसिंध बांध के दो गेट 6 मीटर खोलकर 24,457 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।