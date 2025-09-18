Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

स्पा सेंटर में 3 लड़के और 7 लड़कियां… पुलिस ने दबिश दी तो रह गई हैरान, दिल्ली-गुजरात से बुलाई थीं युवतियां

सूचना मिलने पर उप निरीक्षक विश्राम मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां सात लड़कियों और संचालक सहित तीन युवक मिले।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 18, 2025

raid on spa centre
सरदारपुरा थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर में सरदारपुरा थाना पुलिस ने सरदारपुरा बी रोड पर संचालित स्पा सेंटर में दबिश देकर सात लड़कियों सहित दस जनों को गिरफ्तार किया। सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम छवि शर्मा ने बताया कि सरदारपुरा बी रोड पर हिड-वे नामक अवैध स्पा सेंटर संचालित होने की सूचना मिली।

छापेमारी पर हंगामा

तस्दीक के बाद उप निरीक्षक विश्राम मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां सात लड़कियों और संचालक सहित तीन युवक मिले। जो पुलिस को देख विरोध व हो हल्ला करने लगे। पुलिस ने सभी को शांत कराया और थाने ले आई।

शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार

यहां विवेक विहार निवासी स्पा सेंटर संचालक जितेन्द्र, मूलत: बाड़मेर में आलमसर हाल नारनाडी निवासी प्रकाश मेघवाल व रसाला रोड निवासी रोहित मेघवाल, टोंक निवासी कोमल, नैनसी, अंजलि, शिवानी, पूनम, पश्चिम दिल्ली निवासी ज्योति और गुजरात के गांधीनगर निवासी परमार मेगना को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

गौरतल है कि बीते दिनों भगत की कोठी थानान्तर्गत रेजीडेंसी रोड पर सूर्या कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में संचालित स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई थी। यहां थाईलैण्ड की तीन युवतियों को बगैर सी फॉर्म भरे रखा गया था। इनके संबंध में स्पा सेंटर के रजिस्टर में भी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। पुलिस कार्रवाई में इसका पता लगने पर सीआइडी जोधपुर जोन ने स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

18 Sept 2025 09:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / स्पा सेंटर में 3 लड़के और 7 लड़कियां… पुलिस ने दबिश दी तो रह गई हैरान, दिल्ली-गुजरात से बुलाई थीं युवतियां

