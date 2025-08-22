राजस्थान में ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ पर कहां अटका रोड़ा? सरकार और आयोग के सुर अलग क्यों? जानें ‘इनसाइड स्टोरी’



इसके अलावा 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की सबसे बड़ी बाधा संवैधानिक प्रावधान हैं। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता, तब तक सभी पंचायतों और निकायों के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। कुछ संस्थाओं का कार्यकाल समय से पहले पूरा करवाने और कुछ के चुनाव टालने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होगी। कोरोना जैसी असामान्य परिस्थितियों में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव टालने की अनुमति ली थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद यह विकल्प भी बंद हो गया है।