Jaipur: एनबीसी फैक्ट्री में देर रात घुसा पैंथर, वन विभाग की टीम ने किया ट्रेंकुलाइज, इस जंगल में छोड़ने की तैयारी

पकड़े गए पैंथर को सुरक्षित पिंजरे में बंद कर बालाजी नर्सरी लाया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उसकी सेहत की जांच की जा रही है। पूरी तरह फिट पाए जाने के बाद उसे आमागढ़ के जंगल में छोड़ा जाएगा। यह क्षेत्र पैंथरों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है, जहां पहले भी कई बार रेस्क्यू के बाद पैंथर छोड़े गए हैं।