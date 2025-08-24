Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: एनबीसी फैक्ट्री में देर रात घुसा पैंथर, वन विभाग की टीम ने किया ट्रेंकुलाइज, इस जंगल में छोड़ने की तैयारी

एनबीसी फैक्ट्री में देर रात पैंथर के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तड़के पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ लिया। जांच के बाद उसे आमागढ़ के जंगल में छोड़ा जाएगा।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 24, 2025

Panther entered NBC factory
पैंथर के साथ वन विभाग की टीम (फोटो- पत्रिका)

जयपुर। शहर की एक फैक्ट्री में एक बार फिर पैंथर के घुसने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, एनबीसी फैक्ट्री परिसर में देर रात एक पैंथर घूमता हुआ दिखाई दिया। फैक्ट्री प्रबंधन ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगभग साढ़े तीन बजे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा।

पकड़े गए पैंथर को सुरक्षित पिंजरे में बंद कर बालाजी नर्सरी लाया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उसकी सेहत की जांच की जा रही है। पूरी तरह फिट पाए जाने के बाद उसे आमागढ़ के जंगल में छोड़ा जाएगा। यह क्षेत्र पैंथरों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है, जहां पहले भी कई बार रेस्क्यू के बाद पैंथर छोड़े गए हैं।

पहले भी कई बार दिख चुके हैं पैंथर

गौरतलब है कि जयपुर शहर और उसके आसपास पैंथरों के आवागमन की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। पैंथर कभी आमेर, कभी आमागढ़ तो कभी आसपास की कॉलोनियों में देखा गया है। हाल ही में झालाना और गलता घाटी के जंगलों में भी पैंथर की सक्रियता देखी गई थी।

कई बार आबादी की तरफ चले आते हैं पैंथर

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि शहरीकरण और बढ़ते दबाव के चलते पैंथर कई बार जंगल छोड़कर आबादी की ओर भटक आते हैं। जयपुर के आसपास के जंगलों में पैंथरों की संख्या अच्छी है और अक्सर वे भोजन और पानी की तलाश में फैक्ट्रियों, खेतों या कॉलोनियों तक पहुंच जाते हैं।

पैंथर दिखे तो घबराएं नहीं

वन विभाग ने अपील की है कि अगर कहीं भी पैंथर दिखाई दे तो लोग घबराएं नहीं और तुरंत विभाग को सूचना दें। विभागीय टीमें प्रशिक्षित हैं और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर पैंथरों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ती हैं।

Published on:

24 Aug 2025 08:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: एनबीसी फैक्ट्री में देर रात घुसा पैंथर, वन विभाग की टीम ने किया ट्रेंकुलाइज, इस जंगल में छोड़ने की तैयारी

