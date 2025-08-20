Sawai Madhopur: आबादी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट, 7 दिन से दहशत में ग्रामीण; वन विभाग ने पिंजरा लगाकर बढ़ाई गश्त

वहीं भालू के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग नाका गुढ़ा मुख्यालय टीम की ओर से भालू के रेस्क्यू के लिए आबादी क्षेत्र में पिंजरा लगवाया है। साथ ही रात भर गश्त की जा रही है। ताकि कोई अनहानी नहीं हो। वनविभाग भी लगातार लोगों को सावचेत कर रहा है। आरओपीटी रेंजर अश्विनी प्रताप ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही जंगली जानवर का मूवमेंट दिखाई दिए जाने पर वन विभाग और रेस्क्यू टीम को सूचित करने को कहा है।