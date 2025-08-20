Sawai Madhopur: आबादी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट, 7 दिन से दहशत में ग्रामीण; वन विभाग ने पिंजरा लगाकर बढ़ाई गश्त

Sawai Madhopur news: सवाई माधोपुर जिले के छाण क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से भालू की चहल कदमी होने से ग्रामीण दहशत में है। यहां लोग रात के समय घरों के बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर यहां वनविभाग ने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाया है।
बता दें कि कस्बा सहित आसपास के गांवों में जंगली जानवरों का मूवमेंट अक्सर बना रहता है। जिससे लोग भयभीत रहते हैं। हाल ही भालू के मूवमेंट के बाद भी ग्रामीण रात के समय निकलने में डर रहे हैं।
वहीं भालू के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग नाका गुढ़ा मुख्यालय टीम की ओर से भालू के रेस्क्यू के लिए आबादी क्षेत्र में पिंजरा लगवाया है। साथ ही रात भर गश्त की जा रही है। ताकि कोई अनहानी नहीं हो। वनविभाग भी लगातार लोगों को सावचेत कर रहा है। आरओपीटी रेंजर अश्विनी प्रताप ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही जंगली जानवर का मूवमेंट दिखाई दिए जाने पर वन विभाग और रेस्क्यू टीम को सूचित करने को कहा है।
छाण के आबादी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट बना हुआ है। रेस्क्यू के लिए पिंजरा लगवा दिया है, जिससे क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं हो। वन विभाग की टीम ने गश्त भी बढ़ा दी है।
-अश्विनी प्रताप सिंह, रेंजर, आरओपीटी