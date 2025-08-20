Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: आबादी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट, 7 दिन से दहशत में ग्रामीण; वन विभाग ने पिंजरा लगाकर बढ़ाई गश्त

सवाई माधोपुर जिले के छाण क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से भालू की चहल कदमी होने से ग्रामीण दहशत में है।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Aug 20, 2025

Sawai-Madhopur-Bear
भालू के रेस्क्यू के लिए लगवाया गया पिंजरा। फोटो: पत्रिका

Sawai Madhopur news: सवाई माधोपुर जिले के छाण क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से भालू की चहल कदमी होने से ग्रामीण दहशत में है। यहां लोग रात के समय घरों के बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर यहां वनविभाग ने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाया है।

बता दें कि कस्बा सहित आसपास के गांवों में जंगली जानवरों का मूवमेंट अक्सर बना रहता है। जिससे लोग भयभीत रहते हैं। हाल ही भालू के मूवमेंट के बाद भी ग्रामीण रात के समय निकलने में डर रहे हैं।

वन विभाग ने पिंजरा लगा बढ़ाई गश्त

वहीं भालू के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग नाका गुढ़ा मुख्यालय टीम की ओर से भालू के रेस्क्यू के लिए आबादी क्षेत्र में पिंजरा लगवाया है। साथ ही रात भर गश्त की जा रही है। ताकि कोई अनहानी नहीं हो। वनविभाग भी लगातार लोगों को सावचेत कर रहा है। आरओपीटी रेंजर अश्विनी प्रताप ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही जंगली जानवर का मूवमेंट दिखाई दिए जाने पर वन विभाग और रेस्क्यू टीम को सूचित करने को कहा है।

इनका कहना है

छाण के आबादी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट बना हुआ है। रेस्क्यू के लिए पिंजरा लगवा दिया है, जिससे क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं हो। वन विभाग की टीम ने गश्त भी बढ़ा दी है।
-अश्विनी प्रताप सिंह, रेंजर, आरओपीटी

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 01:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur: आबादी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट, 7 दिन से दहशत में ग्रामीण; वन विभाग ने पिंजरा लगाकर बढ़ाई गश्त

