Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: रणथंभौर के जंगल में पर्यटकों के फंसने के बाद लिया बड़ा एक्शन, ड्राइवर-गाइड किए प्रतिबंधित

भ्रमण के दौरान कैंटर के खराब होने पर गाइड मुकेश कुमार पर्यटकों को जंगल में छोड़कर बाहर आ गया। उसके जंगल से बाहर आने व लौटने में काफी देर होने से पर्यटक घबरा गए।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Aug 18, 2025

Ranthambore Tiger Reserve
रणथम्भौर टाइगर रिजर्व। पत्रिका फाइल फोटो

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के जोन 6 में सफारी पर गए एक कैंटर के जंगल में खराब हो जाने पर यात्रियों के फंसने, मदद मांगने पर भी दूसरे कैंटर संचालक की ओर से मदद नहीं करने व वेटिंग कैंटर के देरी से लेने पहुंचने के मामले में तीन कैंटरों के ड्राइवर व एक गाइड को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया।

वन विभाग के अनुसार शनिवार शाम की पारी में कैंटर संख्या आरजे 25, पीए 2171 के ड्राइवर कन्हैया एवं गाइड मुकेश कुमार पर्यटकों को जोन नंबर 6 में भ्रमण कराने ले गए थे। इसमें 20- 25 पर्यटक सवार थे। भ्रमण के दौरान कैंटर जंगल में खराब हो गया। इसके बाद वेटिंग ड्यूटी वाले कैन्टर संख्या आरजे 25 पीए 2230 को भेजा गया, जो नियमानुसार ड्यूटी के दौरान तत्कालीन समय गेट पर मौजूद नहीं था। इसके चलते वेटिंग कैंटर भी शाम 7.20 बजे एंट्री गेट पर पहुंचा। इससे पर्यटकों को लाने में काफी देर हुई।

ये भी पढ़ें

रणथम्भौर: जंगल में फंसा कैंटर, अंधेरा होने पर घबराई महिलाएं… रोने लगे बच्चे
सवाई माधोपुर
Ranthambore Tiger Reserve

पर्यटकों को जंगल में छोड़कर आ गया गाइड

भ्रमण के दौरान कैंटर के खराब होने पर गाइड मुकेश कुमार पर्यटकों को जंगल में छोड़कर बाहर आ गया। उसके जंगल से बाहर आने व लौटने में काफी देर होने से पर्यटक घबरा गए। वहीं एक अन्य कैंटर संख्या आरजे 25 पीए 2227 जो शाम 6.58 बजे एंट्री गेट पर पर्यटकों को भ्रमण करा कर लौटा था। उसने भी सभी पर्यटकों के नाके पर ही उतर जाने व खाली होने के बावजूद पर्यटकों को लाने से मना कर दिया।

वन विभाग ने इसे अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका में 17 अगस्त को बाघों के घर में फंसे 25 पर्यटक शाम ढली, गाड़ी बंद, गाइड भी भागा शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मामले को उजागर किया था।

ये चालक व गाइड किए प्रतिबंधित

वन विभाग ने कैंटर संख्या आर जे 25, पीए 2171 के ड्राइवर कन्हैया व गाइड मुकेश कुमार एवं कैंटर आरजे 25 पीए 2230 के वाहन चालक शहजाद चौधरी, कैंटर आरजे 25 पीए 2227 के वाहन चालक लियाकत अली को टाइगर रिजर्व में प्रवेश के लिए अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पुलिस ने खड़े किए हाथ तो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ चोरों को ढूंढ रही महिला, घर में हुई थी एक करोड़ की चोरी
जयपुर
Crime-News-3

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: रणथंभौर के जंगल में पर्यटकों के फंसने के बाद लिया बड़ा एक्शन, ड्राइवर-गाइड किए प्रतिबंधित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.