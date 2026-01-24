Jaipur: उड़ती फ्लाइट में यात्री ने की ऐसी हरकत, विमान में मच गया हड़कंप, पायलट ने कराई सुरक्षित लैंडिंग

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। आसमान में उड़ रही एक फ्लाइट में एक यात्री की हरकत से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। अलार्म बजते ही पायलट और केबिन क्रू पूरी तरह सतर्क हो गए। गनीमत रही कि क्रू की सूझबूझ से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
शाम करीब 7:40 बजे इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट कोलकाता से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के कुछ समय बाद फ्लाइट में सवार यात्री चेतन कुमार नामक एक युवक ने बिना किसी कारण एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी फ्लैप स्विच खोल दिया। स्विच खुलते ही फ्लाइट के अंदर तेज आवाज के साथ इमरजेंसी अलार्म बज उठा, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई।
अलार्म बजते ही पायलट को कॉकपिट में इमरजेंसी अलर्ट मिला और केबिन क्रू ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। हालात की जांच के बाद क्रू की सतर्कता से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया और फ्लाइट को सुरक्षित रूप से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया।
रात करीब सवा दस बजे फ्लाइट के लैंड होते ही सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी यात्री को हिरासत में ले लिया। जांच के बाद उसे एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में एयरपोर्ट थानाप्रभारी रूप सिंह यादव ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी चेतन (31) सपोटरा करौली का रहने वाला है। उसे शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है।
फ्लाइट में इमरजेंसी फ्लैप स्विच का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है, जब सामान्य इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक फ्लैप सिस्टम फेल हो जाए। यह स्विच वैकल्पिक सिस्टम के जरिए फ्लैप्स को नियंत्रित कर सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। उड़ान के दौरान इस सिस्टम से छेड़छाड़ करना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है, जिसके लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग