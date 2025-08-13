यात्रीगण कृपया ध्यान दें… रींगस-फुलेरा से होकर जाने वाली 4 ट्रेनें अलवर-जयपुर से गुजरेंगी, 8 ट्रेनें पूरी तरह रद्द

इसके अलावा मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन 21, 24, 27 व 29 अगस्त को (04 ट्रिप) मदार से रवाना होने के बाद फुलेरा तक ही संचालित होगी, क्योंकि यह ट्रेन फुलेरा-रेवाड़ी के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। ऐसे ही, जैसलमेर- दिल्ली-जैसलमेर ट्रेन 29 अगस्त तक अपने निर्धारित मार्ग रेवाडी-रींगस-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाडी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी।