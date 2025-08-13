यात्रीगण कृपया ध्यान दें… रींगस-फुलेरा से होकर जाने वाली 4 ट्रेनें अलवर-जयपुर से गुजरेंगी, 8 ट्रेनें पूरी तरह रद्द

जयपुर। जयपुर रेल मंडल के अटेली, काठूवास व कुण्ड स्टेशनों पर नॉन इण्टरलॉकिंग कार्य के चलते 29 अगस्त तक डेढ़ दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। इस दौरान चार ट्रेनें बदले रूट वाया जयपुर होकर संचालित होंगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार फुलेरा-रेवाड़ी-फुलेरा एक्सप्रेस 29 अगस्त तक रद्द रहेगी। वहीं भिवानी-ढेहर का बालाजी - भिवानी एक्सप्रेस रेवाड़ी-फुलेरा-रेवाड़ी एक्सप्रेस और रेवाड़ी-मदार एक्सप्रेस 20 से 29 अगस्त तक रद्द रहेगी। इसके अलावा मदार- रेवाडी एक्सप्रेस ट्रेन 20, 22, 23, 25, 26 व 28 अगस्त को (06 ट्रिप) रद्द रहेगी।
इसके अलावा मदार-रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन 21, 24, 27 व 29 अगस्त को (04 ट्रिप) मदार से रवाना होने के बाद फुलेरा तक ही संचालित होगी, क्योंकि यह ट्रेन फुलेरा-रेवाड़ी के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। ऐसे ही, जैसलमेर- दिल्ली-जैसलमेर ट्रेन 29 अगस्त तक अपने निर्धारित मार्ग रेवाडी-रींगस-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाडी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी।
वहीं चंडीगढ-बान्द्रा टर्मिनस ट्रेन को 13, 17, 20, 24 व 27 अगस्त और गोंडा-दौराई (अजमेर) ट्रेन 26 अगस्त को अपने निर्धारित मार्ग रेवाडी-रींगस-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाडी-अलवर-जयपुर-फुलेरा होकर संचालित होगी।
परिवर्तित मार्ग में ये ट्रेनें अलवर, बांदीकुई, गांधीनगर जयपुर व जयपुर स्टेशन पर ठहराव करेंगी। इनके अलावा दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी ट्रेन का 22 से 29 अगस्त तक, उदयपुर सिटी- दिल्ली सराय ट्रेन का 21 से 28 अगस्त तक आवाजाही के दौरान अटेली स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।