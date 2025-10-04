आरोप : गले की नस कटने से मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, हनुमान बेनीवाल ने कहीं ये बात..

जयपुर। मानसरोवर इलाके में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज मालपुरा निवासी खेमराज चौधरी की मौत हो गई। जिसके बाद में परिजनों की ओर से हंगामा किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश की। लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती। तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही के कारण खेमराज की मौत हुई है। वहीं इस मामले में नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खेमराज चौधरी की दर्दनाक मौत चिकित्सकों की लापरवाही का परिणाम है।