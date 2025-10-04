आरोप : गले की नस कटने से मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, हनुमान बेनीवाल ने कहीं ये बात..

जयपुर। मानसरोवर इलाके में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज मालपुरा निवासी खेमराज चौधरी की मौत हो गई। जिसके बाद में परिजनों की ओर से हंगामा किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश की। लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती। तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही के कारण खेमराज की मौत हुई है। वहीं इस मामले में नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खेमराज चौधरी की दर्दनाक मौत चिकित्सकों की लापरवाही का परिणाम है।
मानसरोवर थानाधिकारी लखन खटाना ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल भिजवाया गया है और परिजनों को आश्वासन दिया गया कि मामले की उचित जांच की जाएगी। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठे है।
वहीं इस मामले में नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खेमराज चौधरी की दर्दनाक मौत चिकित्सकों की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए कहा कि परिजनों को गुमराह किया गया और उनकी जान चली गई। बेनीवाल ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि तत्काल उच्च अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजकर प्रभावित परिजनों से वार्ता कराई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की उम्र करीब 50 साल थी। उसके पहले दो आपरेशन हो चुके थे। यह तीसरा आपरेशन था। बहरहाल मरीज करीब 10 दिन से अस्पताल में भर्ती था। उसके शरीर में कैंसर फैल चुका था। डॉक्टरों ने मरीज को बचाने के लिए पूरे प्रयास किए, लेकिन बचा नहीं सके।
