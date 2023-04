निगम हर घर बांटेगा कपड़े का थैला, घर— घर जाकर देंगे पार्षद

जयपुरPublished: Apr 06, 2023 11:37:49 am Submitted by: Girraj Sharma

जयपुर। सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथिन पर पाबंदी को लेकर हैरिटेज नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। निगम प्रशासन हैरिटेज निगम क्षेत्र की सभी सब्जी मंडियों में 22 हजार कपड़े के बैग बांटेगा। वहीं सभी पार्षद घर—घर लोगों को पकड़े के थैले वितरित करेंगे। इसके साथ विधायक भी पॉलीथिन पर पाबंदी को लेकर आगे आए है। विधायक अमीन कागजी ने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में पॉलीथिन पर रोक को लेकर 37 हजार परिवारों के लिए कपड़े के थैले वितरण करवाने के लिए विधायक कोष से राशि देने की घोषणा की है।