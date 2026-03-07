Patrika Foundation Day : राजस्थान पत्रिका के सत्य और साहस के सात दशकों का सफर, जानें

Patrika Foundation Day : पत्रिका ने पहले अंक के प्रकाशन के साथ ही पाठकों को सर्वोपरि रखा है। खबरों में जनहित को प्राथमिकता पर रखा। पत्रिका ने विचारों से सहमत नहीं होने पर भी विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा की। कई बार कीमत भी चुकानी पड़ी। यही तो कारण है पीढ़ी दर पीढ़ी पाठक हमारे साथ खड़ा है और हम पाठक के साथ। यही कारण है कि पाठकों के दम पर पत्रिका के कदम आगे बढ़ते रहे।