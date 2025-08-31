पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025: रजिस्ट्रेशन को लेकर उत्साह, गुजरात के एक्सपर्ट सिखाएंगे गरबा डांडिया स्टेप्स

इसमें न केवल शहरवासियों का बल्कि विभिन्न राज्यों के लोगों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए शहर की 9 लोकेशन पर सेंटर्स बनाए गए हैं। वर्कशॉप 6 सितंबर से शुरू होगी, जो 25 सितंबर तक चलेगी। वर्कशॉप जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेक्ट के सामने 'मैरिज पैराडाइज' में होगी। वर्कशॉप में आठ बैच बनाए जाएंगे, जिसमें 3 बैच महिलाओं के लिए हैं। प्रतिभागियों को गुजरात के एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे।