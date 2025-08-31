पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025: रजिस्ट्रेशन को लेकर उत्साह, गुजरात के एक्सपर्ट सिखाएंगे गरबा डांडिया स्टेप्स

जयपुर। गरबा और डांडिया को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रतिभागी म्यूजिक पर थिरकते नजर आएंगे। राजस्थान पत्रिका की ओर से विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव से पहले प्रतिभागियों के लिए डांडिया और गरबा वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
इसमें न केवल शहरवासियों का बल्कि विभिन्न राज्यों के लोगों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए शहर की 9 लोकेशन पर सेंटर्स बनाए गए हैं। वर्कशॉप 6 सितंबर से शुरू होगी, जो 25 सितंबर तक चलेगी। वर्कशॉप जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेक्ट के सामने 'मैरिज पैराडाइज' में होगी। वर्कशॉप में आठ बैच बनाए जाएंगे, जिसमें 3 बैच महिलाओं के लिए हैं। प्रतिभागियों को गुजरात के एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे।
रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे। दो पासपोर्ट साइज फोटो व आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूरी है। जानकारी के लिए मोबाइल नं. 9928015903 पर संपर्क कर सकते हैं।