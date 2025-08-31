पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025: रजिस्ट्रेशन को लेकर उत्साह, गुजरात के एक्सपर्ट सिखाएंगे गरबा डांडिया स्टेप्स

Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 31, 2025

Patrika Maharas Dandiya Mahotsav 2025
पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025 (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। गरबा और डांडिया को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रतिभागी म्यूजिक पर थिरकते नजर आएंगे। राजस्थान पत्रिका की ओर से विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव से पहले प्रतिभागियों के लिए डांडिया और गरबा वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।

इसमें न केवल शहरवासियों का बल्कि विभिन्न राज्यों के लोगों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए शहर की 9 लोकेशन पर सेंटर्स बनाए गए हैं। वर्कशॉप 6 सितंबर से शुरू होगी, जो 25 सितंबर तक चलेगी। वर्कशॉप जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेक्ट के सामने 'मैरिज पैराडाइज' में होगी। वर्कशॉप में आठ बैच बनाए जाएंगे, जिसमें 3 बैच महिलाओं के लिए हैं। प्रतिभागियों को गुजरात के एक्सपर्ट ट्रेनिंग देंगे।

ऑनलाइन-ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन होंगे। दो पासपोर्ट साइज फोटो व आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूरी है। जानकारी के लिए मोबाइल नं. 9928015903 पर संपर्क कर सकते हैं।

बैच का समय

पुरुष और महिला बैच (मिक्स)

  • सुबहः 8.15 से 9.15 बजे
  • सायं: 5.15 से 6.15 बजे
  • सायंः 6.30 से 7.30 बजे
  • सायं: 7.45 से 8.45 बजे
  • रातः 8.45 से 9.45 बजे

महिला बैच

  • सुबहः 10 से 11 बजे
  • सुबह 11.15 से 12.15 बजे
  • सायं 4 से 5 बजे

इन लोकेशंस पर होंगे रजिस्ट्रेशन

  • झालानाः राजस्थान पत्रिका, ई-5, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, आरटीओ ऑफिस के पास
  • केसरगढ़ः जीवराज एंड कंपनी, नियर राजस्थान पत्रिका ऑफिस, जेएलएन मार्ग
  • टोंक रोडः शुभम टेलिकॉम, बी-49, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, नियर अमरदीप लिबर्टी शोरूम
  • जवाहर नगरः एमओएम एडवर्टाइजर्स, 172, नियर देवी मंदिर सिंधी कॉलोनी
  • विलक्षण नगरः श्रीसाईं एडवरटाइजिंग, दुकान नंबर 26, आम्रपाली शॉपिंग सेंटर, आम्रपाली सर्कल
  • प्रताप नगरः दीपक एडवरटाइजिंग सेंटर, 3, नीलांचल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-16, कुम्भा मार्ग
  • अन्तर्राष्ट्रीय नगरः नाकोड़ा मीडिया 9/161, सेक्टर-9, पालिका बाजार के पास
  • मानसरोवरः गोविंदम, 61/224-225, रजत पथ क्रॉसिंग मानसरोवर
  • सोडालाः मोहित एडवरटाइजिंग अशोकपुरा, गली नंबर 1, न्यू सांगानेर रोड

Published on:

31 Aug 2025 10:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पत्रिका महारास डांडिया महोत्सव 2025: रजिस्ट्रेशन को लेकर उत्साह, गुजरात के एक्सपर्ट सिखाएंगे गरबा डांडिया स्टेप्स

