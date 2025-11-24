Patrika National Book Fair : ‘तड़का फन प्लग्ड’ में हुई खूब मस्ती, पंजाबी, हिंदी व राजस्थानी गानों से माहौल हुआ संगीतमय

जसराज बैंड के कलाकारों ने मैं प्रेम का प्याला पी आया… गाने की परफॉर्मेंस से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद महबूब की महफिल महबूब ही सजाते हैं… शायरी से माहौल को शायराना कर दिया। वहीं, ये जो हल्का हल्का सुरूर है…, तुझ बिन जीना भी क्या जीना…, सादगी तो हमारी जरा देखिए…, लगन लगी… गाना सुनाया। साथ ही छाप तिलक सब छीनी रे…, आया तेरे दर पर दीवाना…, ओ घर आजा परदेसी…, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है… गाना सुनाकर माहौल को संगीतमय कर दिया।