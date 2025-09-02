Patrika Sting: दशहरा मेला में प्रति गेट 50 हजार की डिमांड का भंडाफोड़, पत्रिका रिपोर्टर ने व्यापारी बन किया खुलासा

अम्बाबाड़ी सर्कल पर तो गेट सजाने के दौरान सुरक्षा का ही ध्यान नहीं रखा जा रहा था। एक ओर मजदूर बांस बांध रहा था और दूसरा हिस्सा हवा में लटक रहा था। बारिश हुई तो मजदूर उतर गया और बांस का एक हिस्सा हवा में ही लटकता रहा। जबकि, नीचे से वाहन चालकों की आवाजाही हो रही थी।