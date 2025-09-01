Patrika LogoSwitch to English

पत्रिका सर्वे में जानें क्या बोले राजस्थान के 41 जिलों के नागरिक, ’15 दिन से ज्यादा चले सत्र, वरना दब जाएंगे मुद्दे…’

Patrika Janmat Survey: सर्वे में सामने आया कि किसानों के लिए फसल मुआवजा, खाद-बीज की उपलब्धता, नदियों को जोड़ने की योजना और चारागाह भूमि संरक्षण सबसे ऊपर हैं।

Akshita Deora

Sep 01, 2025

Rajasthan Assembly 2025: पत्रिका के जनमत सर्वे में प्रदेश के सभी 41 जिलों से नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सर्वे में सामने आया कि इस सत्र को लेकर जनता की अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। खेत-किसान से लेकर शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा तक पर नागरिक चाहते हैं कि विधायक इन मुद्दों पर गहन बहस करें और ठोस नीतियां बनाएं। सर्वे के मुताबिक किसानों को राहत, बेरोजगारी, पेपर लीक रोकने का कानून, महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है।

जनता की चाह, मिले ठोस जवाब

इस बार जनता की नज़र में विधानसभा सत्र से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। सर्वे में सामने आया कि किसानों के लिए फसल मुआवजा, खाद-बीज की उपलब्धता, नदियों को जोड़ने की योजना और चारागाह भूमि संरक्षण सबसे ऊपर हैं। शिक्षा सुधार की मांगें भी गूंज रही हैं। जर्जर स्कूल भवन, शिक्षा बजट में बढ़ोतरी, तृतीय श्रेणी भर्ती और संविदा व आंगनबाड़ी शिक्षकों का स्थायीकरण। स्वास्थ्य सेवाओं में आरजीएचएस की खामियां दूर करने, अस्पतालों की हालत सुधारने और नशा-मुक्त राजस्थान की पहल को प्राथमिकता देने की अपेक्षा है।

Published on:

01 Sept 2025 08:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पत्रिका सर्वे में जानें क्या बोले राजस्थान के 41 जिलों के नागरिक, ’15 दिन से ज्यादा चले सत्र, वरना दब जाएंगे मुद्दे…’

