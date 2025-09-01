पत्रिका सर्वे में जानें क्या बोले राजस्थान के 41 जिलों के नागरिक, ’15 दिन से ज्यादा चले सत्र, वरना दब जाएंगे मुद्दे…’

इस बार जनता की नज़र में विधानसभा सत्र से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। सर्वे में सामने आया कि किसानों के लिए फसल मुआवजा, खाद-बीज की उपलब्धता, नदियों को जोड़ने की योजना और चारागाह भूमि संरक्षण सबसे ऊपर हैं। शिक्षा सुधार की मांगें भी गूंज रही हैं। जर्जर स्कूल भवन, शिक्षा बजट में बढ़ोतरी, तृतीय श्रेणी भर्ती और संविदा व आंगनबाड़ी शिक्षकों का स्थायीकरण। स्वास्थ्य सेवाओं में आरजीएचएस की खामियां दूर करने, अस्पतालों की हालत सुधारने और नशा-मुक्त राजस्थान की पहल को प्राथमिकता देने की अपेक्षा है।